Moskova’da yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler başta olmak üzere güncel politik konuları değerlendirdi.

Putin, Rusya'nın ABD ile ilişkilerini durdurmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, "ilişkilerinin kendi hataları nedeniyle bozulmadığını" savundu.

ABD'nin Fransa'ya, Rusya ile gemi anlaşmasını iptal etmesi için baskı yaptığını kaydeden Putin, "Amerikalı partnerlerimizin Fransa'nın Mistralleri teslim etmemesi için yaptığı baskıyı biliyoruz. Mistralleri Rusya'ya teslim etmemeleri halinde onların bankalarından yaptırımları kaldıracaklarını ve minimize edeceklerini söylediklerini biliyoruz. Bu şantaj değilse ne?" değerlendirmesinde bulundu.

'Rusya ve Avrupa, Poroşenko'yu barışa ikna edemedi'

Putin, ülkesinin ve Avrupa'nın Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu "Barışa giden yolun savaştan geçemeyeceğine inandıramadığını" ifade ederek, "Ukrayna'da barışın sağlanması için yapılan girişimlerden haberdarsınızdır. Müzakereleri, telefon görüşmelerini biliyoruz, bunca çabaya karşın maalesef Başkan Poroşenko, askeri faaliyetlere devam kararı aldı" ifadelerini kullandı. Putin, "Ukrayna'da yaşananlar, Rusya'yı çevreleme politikasının sonucudur" dedi.

Rusya'nın yurt dışında yaşayan soydaşlarının haklarını korumaya devam edeceğini kaydeden Putin, "Şunu hepinizin anlamasını istiyorum. Rusya, soydaşlarının hakkını enerjik bir biçimde korumaya devam edecek. Bunun için, kendini savunma hakkından uluslararası hukukun el verdiği insani operasyonlara, ekonomik formlardan politik kararlara kadar her türlü aracı kullanacaktır" diye konuştu.

Putin, Ukrayna'da öldürülen gazeteciler konusuna da değinerek, "Gazetecilerin öldürülmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu dün Poroşenko ile bir kez daha paylaştım. Benim görüşüme göre basın mensuplarının pasifize edilmesi için kasıtlı bir çalışma yürütülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rus lider, Güney Akım projesinin yaşanan zorluklara rağmen geliştirilmeye devam edeceğini kaydetti.

Putin, Kırım ve Sivastopol'e NATO birliklerinin gelmesine izin verilemeyeceğinin altını çizerek, "Kırımlıları ve Sivastopollüleri radikal grupların eline bırakma hakkına sahip değildik. Karadeniz havzasına erişimimizin sınırlanmasına müsaade edemezdik. O bölgeye NATO askerleri gelir ve Karadeniz bölgesinde güç dengeleri değişirdi" dedi.

Ateşkese devam etmeme kararını değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ateşkese devam etmeme kararını değerlendirildiği bildirildi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik konseyi toplantısında, "Putin'in gerçekleştirdiği dörtlü telefon görüşmeleri" ve "Poroşenko'nun ateşkese devam etmeme kararının ardından Ukrayna'nın doğusunda kötüleşen durumun" detaylı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Toplantıya Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra diğer daimi üyeler katıldı.