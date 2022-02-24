Putin, Ukrayna'ya "saldırmak zorunda kaldıklarını" iddia etti; "Küresel ekonominin bir parçası olmaya devam ediyoruz" dedi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya düzenledikleri saldırıya rağmen Rusya'nın küresel ekonominin bir sistemi olmaya devam ettiğini söylerken, işgal kararıyla ilgili olarak, "Bu önlemleri almak zorunda kaldık" dedi.

Rus lider, "Amacımız parçası olduğumuz sisteme hasar vermek değil" diye konuştu.

Putin, "Partnerlerimiz durumu anlamalı ve bizi bu sistemin dışına itmemeli" diye konuştu ve "büyük ölçekli yatırım projelerinin öngörülebilir kalmasını sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Rus lider Ukrayna'ya saldırılarıyla ilgili, "Durumu değiştirmek için yaptığımız girişimler sonuç vermedi. Buna mecbur kaldık" dedi.