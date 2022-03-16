Putin: Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. "Operasyon amacına ulaşacak" mesajı veren Putin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in hedef alınacağına ilişkin endişelerle ilgili "Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 21'inci gününde Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ukrayna’daki askeri operasyonun başında Kiev’e, kan dökülmesinin önünün kesilmesi adına Donbas’tan birliklerini çekmesini çeşitli kanallar üstünden önerdik, bunu yapmayı istemediler."

"Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir"

"Bu operasyon amacına ulaşacaktır. Ukrayna’nın ülkemize karşı saldırılar için bir kale haline gelmesine izin vermeyeceğiz. Anlıyoruz ki insanların hayatlarını kurtarmak için elimizde bir şans var ancak defaatle gördük ki Ukrayna rejimi, Batılı patronların üzerinden, ki onlar insan hayatını önemsemiyorlar, Neo-Naziler, ya da hapishaneden bırakılan suçluları önemsemiyorlar. Yurt dışından bilgi ve eğitim alıyorlar.

"Avrupalı ve ABD'liler de yaptırımlardan olumsuz etkileniyorlar. Gaz fiyatları yükseliyor. "

"Batı'daki sıradan insanların beni duymasını istiyorum. Her şeyin Rus saldırganlığından kaynaklandığını iddia ediyorlar, sözde Rus tehdidine karşı kendi cebinizden savaşmanız isteniyor. Yaşananlar Batılı liderlerin politikalarının sonucudur. Bu insanlar kendi vatandaşlarının refahını artırmayı hedeflemiyor. Kendi ceplerini önemsiyorlar. "

"Bu kriz Merkez Bankaları ve ABD ve AB ülkelerinin politikalarının bir sonucu. Onlar da bu enflasyonu ve eşitsizliği artırdılar. Dünyanın her yerinde mülteci akışı var. Şimdi kim milyonlarca insanın sorumlusu olacak?"

"Yeni yaptırımlar ya da bize karşı kısıtlamalar her senaryoda zaten uygulanacaktı. Ukrayna’daki askeri operasyonumuz Batı için sadece bir bahane. Kırım’daki referandumdan sonra da aynısı yaşandı. Kırım halkı özgür iradeleriyle ana vatanlarına katılmayı tercih ettiklerinde aynısı oldu. Rusya’yı ekonomik izolasyon ile küçültmek için, ki bu Batı’nın uzun vadeli stratejisidir, bütün ekonomimize, her Rus ailesine, ferdine karşı, milyonlarca insanın hayatı daha kötü hale geliyor."