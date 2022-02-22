Putin, "Ukrayna'nın ağzına kadar silahlandırılması kabul edilemez" dedi, Kiev'e 'işgalci' mesajı verdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LNR) sınırlarını ayrılıkçı yapıların anayasalarına göre tanıdıklarını belirtti. Ayrılıkçı yapılar, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını kendi toprakları olarak tanımlasa da, bu bölgelerin bir bölümü hala Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor.

Putin, bu sözleriyle Rusya'nın ayrı bir devlet olarak tanıdığını açıkladığı yapıların bulunduğu Donbas bölgesindeki Ukrayna askerleri için 'işgalci' konumlandırması yapmış oldu.

Harita:BBC Türkçe Harita:BBC Türkçe

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devlet' olarak tanıma kararından bir gün sonra basın toplantısı düzenleyen Putin, "artık Minsk Anlaşmaları olmadığını; o sebeple ortada uyulacak taahhütler de kalmadığını" ifade etti. Rus lider, Minsk sürecinin bitişinden Kiev'in sorumlu olduğunu belirtti.

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Ayrılıkçı yapıların toprak iddialarını da tanıdıklarını belirten Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sahipleri olarak tanıdıklarını belirtti. Yani Rusya artık Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Ukrayna ordusu kontrolünde olan kısımlarını da ayrılıkçı yapılara ait olarak tanıyor.

"Biz bu devletleri tanıdık" diyen Putin, "Bu onların aralarında anayasa da bulunan temel belgelerini tanıdığımız anlamına geliyor. Bu belgeler sınırların, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgeleri olduğunu söylüyor" dedi.

Putin, Ukrayna'nın "ağzına kadar silahlandırıldığını" ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Putin son olarak Ukrayna'nın nükleer silah üretmesinden endişeli olduklarını, birliklerinin Ukrayna'ya yönlendirilmesinin sahadaki duruma bağlı olduğunu ekledi.

Rus lider, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi. Putin "Ukrayna'nın alabileceği en iyi karar, NATO üyeliği talebinden vazgeçmek olur" dedi.

Bazı Batılı liderler, Rusya'nın yeni tanıdığı Donbas'taki ayrılıkçı yönetimlere asker göndermeye başladığını söylemişti. Gönderilen birliklerin boyutu bilinmiyordu. Kiev, uzun süredir Rus askerlerin Ukrayna'nın doğusunda savaştığını iddia ederken, Moskova bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Beyaz Saray, Rusya'nın dün resmen tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapılara asker gönderme kararını bugün 'işgal' olarak nitelendirmeye başladı.

AP'ye konuşan, ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkili, "sahadaki durum" nedeniyle Beyaz Saray'în "işgal" terimini kullanmaya başladığını belirtti. Yetkili, ilk başta Beyaz Saray'ın temkinli davranarak 'işgal' ifadesini kullanmadığını, ancak askeri hareketlilik gördükten sonra "bunun bir işgal olduğu" sonucuna vardıklarını belirtti.