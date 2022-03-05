Putin: Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar savaş ilanına eşdeğerdir

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların savaş ilanına eşdeğer" olduğunu ifade etti.

Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna'da her şeyin plana uygun ilerlediğini" ve "Rus ordusunun hedeflerine ulaşacağını" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını savunan Rus lider, "Moskova hem Ukrayna'da yaşayan Rusça konuşan nüfusu hem de kendi çıkarlarını korumalıdır" diye konuştu.

Putin bir kez daha Ukrayna'nın "nükleer silaha sahip olmamasını, silahsızlanmasını, Nazilerden arındırılmasını ve tarafsız kalmasını" istediklerini vurguladı.

Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını bir kez daha dile getiren Putin, "Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını" dile getirdi.

Rus lider, Ukrayna'nın hava sahasını 'uçuşa yasak bölge' ilan etmeninin "imkansız" olacağını söyledi. Ukrayna, NATO'dan bu talepte bulunmuş; askeri ittifak bunun bir savaşa sebebiyet verebileceğini söyleyerek reddetmişti.

Kremlin'in saldırı emrinden sonra Rus bankaları, uluslararası enerji, gıda ve ilaç ödemeleri hariç SWIFT sisteminden çıkarıldı. Rusya Merkez Bankası'nın yurt dışındaki varlıklarına erişimi donduruldu. Çeşitli ülkeler, yaptırımlarla Rusya'nın büyük bankalarını hedef aldı. Birçok uluslararası şirket Rusya'dan çekilme kararı alırken ruble çakıldı.