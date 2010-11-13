Putin: Türkiye'ye sollayan bir teklif yaptık

T24 - Bulgaristan'la anlaşan Rusya Başbakanı Putin, "Nükleer santral inşaatı için Türkiye'ye gerek fiyat gerekse kalite konusunda rekabeti sollayan önemli bir teklif getirdik" dedi.



Bulgaristan ile Rusya arasında güney akım doğalgaz projesi ile Belene Nükleer Enerji Santrali projeleri için anlaşma sağlandı. Anlaşmayı Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Bulgaristan Başbakan Boyko Borisov duyurdu.



Karadeniz'in Rusya sahilinden, Bulgaristan üzerinden Avusturya ve İtalya'ya doğalgaz aktarımının yapılacağı Güney Akım Projesi'ne şimdilik İtalya ve Fransa yatırımcılar ilgi gösteriyor.



Geçmişte Ukrayna üzerinden yapılan gaz aktarımında yaşanan krizi hatırlatan Putin, ''İnanın, bu proje Bulgaristan'a gözle görülür bir yarar sağlayacak'' diye konuştu.



Putin inşa süreci dondurulmuş bulunan Belene Nükleer Enerji Santralı'yla ilgili de şu bilgileri verdi:



''2010 yılının sonuna dek fizibilite raporunun hazırlanmasını bekliyoruz. Başbakan Borisov'un istediği gibi, bunu bir Avrupa kaynaklı finansman projesine dönüştüreceğiz. Fininsmanına bizim katkımızın yüzde 25-30 oranında olacak bu projeyi, geniş kapsamlı bir eser olarak değerlendiriyoruz. Maliyet konusunda Bulgaristan'a kesin ve nihai bir fiyat bildirdik, şimdi Bulgaristan tarafından yanıt bekliyoruz."



Vladimir Putin, ''Nükleer santral inşaatı ile ilgili Türkiye'ye gerek fiyat, gerekse kalite konusunda rekabeti sollayan önemli bir teklif getirdik'' dedi.



Türkiye'de nükleer santral yapımı konusunda rakiplerinin daha iyi fiyat veremediklerini söyleyen Putin, ''Bu konuda daha üstün bir teknoloji öneren ülkemiz, kalite konusunda da yepyeni bir düzey sergilemektedir'' ifadesini kullandı.



Sovyetler Birliği'nin (SSCB) zamanında yurt dışında sadece 30 nükleer santral reaktörü kurduğunu hatırlatan Putin, ''Biz 2013 yılı sonuna dek Çin'de 6, Hindistan'da 16 reaktör kuracağız'' dedi.





