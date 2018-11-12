Putin, Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceği bildirildi. Putin'in Türk Akımı projesinin deniz etabının bitmesi nedeniyle 19 Kasım'da düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Putin'in iştirak edeceği törenin 19 Kasım'da İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da törende bulunacağı bilgisini paylaştı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendiriliyor. İkinci hattın kara bölümünün inşasına gelecek yıl başlanması planlanıyor.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "1 Ocak 2020 itibarıyla projede iki hattan da toplam 31,5 milyar metreküplük kapasiteyle doğal gaz sevkiyatına başlanabilir." açıklamasında bulunmuştu.