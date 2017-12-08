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Putin Türkiye'ye geliyor

Putin, bölgesel konuları görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

08 Aralık 2017 19:38

Rusya Devlet Başkanı Putin, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere 11 Aralık Pazartesi günü Ankara'ya ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, 11 Aralık 2017 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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