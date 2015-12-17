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Dünya
Deutsche Welle

Putin: Türkiye'nin uçak düşürmesi düşmanca bir tavır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Türkiye’nin Rus savaş jetini düşürmesini düşmanca bir adım olarak değerlendiriyoruz' dedi. Putin, 'Mevcut Türkiye yönetimiyle krizi aşma imkânı göremiyorum' diye konuştu.

17 Aralık 2015 14:58


Geleneksel yılsonu basın toplantısında konuşan Putin, Türkiye-Rusya kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Türkiye'nin uçağımızı neden düşürdüğünü anlayamıyoruz” diyen Putin, Türkiye'nin Rus savaş jetini düşürerek kendi çıkarlarına zıt bir edimde bulunduğunu belirtti.

Olayı düşmanca bir adım olarak değerlendirdiklerini söyleyen Rus lider, Ankara'nın eylemini açıklamaya çalışmak yerine acilen NATO'dan yardım istemesinin kendisini şaşırttığını söyledi. "Mevcut Türkiye liderliği ile diplomatik gerginliği aşmanın imkânını göremiyorum" diyen Putin “Bazı ekonomik yaptırımlar almaya mecbur bırakıldık” diye konuştuk. Türkiye'ye seyahatlerin güvenlik endişeleri nedeniyle durdurulduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin İslamileştiğini vurgulayarak “Atatürk eğer bugün Türkiye'deki İslamcıları gördüyse herhalde mezarında ters dönmüştür” diye konuştu.

'Üsse ihtiyaç yok, her tür hedefi vuruz'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Suriye'ye hava savunma füzelerini konuşlandırarak Türk uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal etmesine engel olduğunu söyledi. “Suriye'de kalıcı bir üsse ihtiyacımız var mı emin değilim” diyen Putin, Moskova'nın sınırlarının binlerce kilometre ötesindeki her tür hedefi vurabilecek kapasitede silahlara sahip olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunun çözümü için bir şey yapıp yapamayacağı sorusu üzerine Putin, “Başka liderler adına soruları yanıtlayamam. Eğer bir şeyler yapmak istiyorlarsa yapsınlar” dedi.

Putin'in gazetecilerin sorularını yanıtladığı geleneksel yılsonu basın toplantısı Rossia 1, Rossia 24 ve ORT kanallarından naklen yayınlandı. Yaklaşık 1400 gazeteci toplantıyı izledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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