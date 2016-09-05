Putin: Türkiye’nin operasyonu beklenmedik değildi çünkü istihbarat servisimiz var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'deki 'Fırat Kalkanı' operasyonunun kendileri için beklenmedik bir gelişme olmadığını belirtti. Putin, "Beklenmedik şeylerle daha az karşılaşmamız için bir dışişleri bakanlığımız ve istihbarat servislerimiz bulunuyor.” diye konuştu.

Sputnik’in haberine göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen G20 zirvesi ardından bir basın toplantısı düzenleyen Putin, Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuna değindi.

Putin, "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu bizim için beklenmedik olmadı. Neler olup bittiğini anlıyoruz. Bu operasyonun kimin amaçlarına yönelik gerçekleştirildiğinden emin olamayız" ifadelerini kullandı.

“Anlamak için büyük bir analist olmaya gerek yok”

Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklenmedik şeylerle daha az karşılaşmamız için bir dışişleri bakanlığımız ve istihbarat servislerimiz bulunuyor. (Operasyonu öğrendiğimizde) neler olup bittiğini, işlerin nereye doğru gittiğini anlaşmıştık. Hareketler ve amaçlar görülüyordu. Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'de yaşanan sorunları da görüyorduk. Bunları anlamak için büyük bir analist olmaya da gerek yok.

Bunların hepsini bir hayli iyi görüyoruz ve burada bizim için büyük ölçüde beklenmedik bir şey yok. Fakat bir kez daha tekrarlıyorum: Uluslararası hukuk kurallarına ve prensiplerine aykırı olan hiçbir eylemi memnuniyetle karşılayamayız."