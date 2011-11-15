Putin: Türkiye'nin AB'ye katılım belgelerini verin imzalayayım

T24- Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Türkiye'nin yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini espri konusu yaptı. Rusya uzmanı yabancı uzmanların oluşturduğu, "Rusya'nın siyasi Davos'u" sayılan Valday Kulübü toplantısında konu gündeme geldi. Konuk uzmanlardan biri Putin'e Türkiye'nin AB üyeliği perspektifine nasıl baktığını sorunca, zaten toplantı boyunca sürekli espri yapan Putin gülerek şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin AB'ye giriş kağıtlarını verin imzalayayım. Bana ne zararı var?"

Turkrus.com’un haberine göre, Valday toplantısından kulis notlarını aktaran, Kommersant gazetesinin Putin'e yakınlığı ile bilinen başbakanlık muhabiri Aleksandr Kolesnikov,cuma akşamki yemekte geçen bu konuşmayı, dünkü yazısında aktardı.

Yazının ilgili kısmının orijinali şöyle:

"Когда кто-то поинтересовался, как господин Путин относится к перспективам вступления Турции в ЕС, он попросил:

— Дайте мне бумагу о вступлении Турции в ЕС, и я подпишу. Что мне, жалко?"