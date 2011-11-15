Putin, Türkiye'nin AB sürecini espri konusu yaptı

T24

Rusya uzmanı yabancı uzmanların oluşturduğu, "Rusya'nın siyasi Davos'u" sayılan Valday Kulübü toplantısında konu gündeme geldi. Konuk uzmanlardan biri Putin'e Türkiye'nin AB üyeliği perspektifine nasıl baktığını sorunca, zaten toplantı boyunca sürekli espri yapan Putin gülerek şu yanıtı verdi:"Türkiye'nin AB'ye giriş kağıtlarını verin imzalayayım. Bana ne zararı var?"Valday toplantısından kulis notlarını aktaran, Kommersant gazetesinin Putin'e yakınlığı ile bilinen başbakanlık muhabiri Aleksandr Kolesnikov,cuma akşamki yemekte geçen bu konuşmayı, dünkü yazısında aktardı.