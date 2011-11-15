T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin, Türkiye'nin AB sürecini espri konusu yaptı

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Türkiye'nin yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini espri konusu yaptı.

15 Kasım 2011 02:00

T24 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Türkiye'nin yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini espri konusu yaptı. 

Rusya uzmanı yabancı uzmanların oluşturduğu, "Rusya'nın siyasi Davos'u" sayılan Valday Kulübü toplantısında konu gündeme geldi. Konuk uzmanlardan biri Putin'e Türkiye'nin AB üyeliği perspektifine nasıl baktığını sorunca, zaten toplantı boyunca sürekli espri yapan Putin gülerek şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin AB'ye giriş kağıtlarını verin imzalayayım. Bana ne zararı var?" 

Valday toplantısından kulis notlarını aktaran, Kommersant gazetesinin Putin'e yakınlığı ile bilinen başbakanlık muhabiri Aleksandr Kolesnikov,cuma akşamki yemekte geçen bu konuşmayı, dünkü yazısında aktardı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24