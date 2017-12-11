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Putin, Türkiye ziyareti öncesi Esad'la görüştü, Rus askerlerini Suriye'den çekme kararı aldı

Putin, Suriye'deki Hmeymim'deki Rus Hava Üssü'nü ziyaret etti

11 Aralık 2017 16:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ziyareti öncesi Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim hava üssüne gitti. Putin hava üssünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Görüşmede Rusya'nın Suriye'deki askeri güçlerini çekme kararı aldığı duyuruldu. 

Putin Hmeymim'de yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı (Sergey Şoygu) ve Genelkurmay Başkanı'na (Valeriy Gerasimov) Rus güçlerinin daimi konuşlanma noktalarına geri çekilmeye başlanması emrini veriyorum" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Putin, "Rusya ve Suriye ordularının uluslararası terörizmin en güçlü gruplarından birini (IŞİD) sadece 2 yıl gibi kısa bir sürede yok ettiğini" kaydetti.

Putin, Suriye'nin ardından Mısır'da

Bu arada ​Putin, Suriye'ye bu sabah gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından Mısır'a geçti.

​Putin, 2015'ten beri ilk kez gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi. Sisi, Putin'in, 21 Kasım'da Moskova'da Suriye lideri Esad'la yaptığı görüşme hakkında arayarak bilgilendirdiği ülke liderlerinden biriydi.

Putin'in Kahire'de Filistin lideri Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı Abdullah'la üçlü bir görüşme de yapması bekleniyor.

Putin, Kahire ziyaretinin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Bu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle 22 Kasım'da Soçi'de üçlü olarak gerçekleştirdikleri zirve de dahil olmak üzere Putin ve Erdoğan'ın bu yıl içerisinde yaptıkları 7. yüz yüze görüşme olacak.

 

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