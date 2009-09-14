Putin: Türkiye, yeni Ukrayna olabilir

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Türkiye'nin enerji naklinde Ukrayna'nın yerini alarak "ana transit ülke" haline gelebileceğini söyledi.

Rusya'da İngilizce yayımlanan 'The Moscow Times' gazetesi, bugün verdiği bir haberde, Putin'in geçen cuma günü Valday Düşünce Kulübü üyeleriyle yaptığı toplantının ayrıntılarına yer verdi.

Habere göre Putin, toplantının sonunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı telefon görüşmesi nedeniyle çok hızlı bir şekilde ayrıldı.

Putin, Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'deki sel felaketinden duyduğu "derin üzüntüyü" dile getirerek, bu konuda Rusya'nın elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

The Moscow Times, Putin'in Alman Konseyi Rusya uzmanı üyelerinden Aleksandr Rahr'ın Rusya'nın gaz ticaretiyle ilgili bir sorusu üzerine, Türkiye'nin Ukrayna'nın yerini alarak Rusya'nın Batıya ihraç ettiği gaz için ana transit ülke haline gelebileceğini söylediğini yazdı.