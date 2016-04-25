Putin: Türkiye, teröristlerle başa çıkamıyor çünkü onlarla temas halinde!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk hükümetinin silahlı militan akımı ile başa çıkamamasının onlarla temas halinde olmasından kaynaklandığını öne sürdü. Turizmle ilgili bir soru üzerine Putin, Türkiye'yle ilişkilerin son dönemde geldiği durumun Rusya'nın suçu olmadığını da söyledi.



Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre Putin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hepimizin bildiği koşullarda şu anda vatandaşlarımızın alıştığı yerlere seyahat etmeleri ile ilgili bazı zorluklar var. Bizim suçumuz dışında gelişen ve maalesef ülke hükümetinin yakınında bulunan ülkelerden çeşitli örgütlerin akışıyla başa çıkamadığı bilindik ilişkilere sahip olduğumuz Türkiye’den bahsediyorum. Bu akış ile başa çıkamamalarının sebebi onlarla temas halinde olmalarıdır.”

Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana Harekat Müdürlüğü Başkanı Sergey Rudskoy, Türkiye’nin El Nusra terör örgütünü silah ve insan gücü ile beslediğini öne sürmüştü. Geçen hafta sonunda Rusya Savunma Bakanlığı El Nusra’nın 80 militandan oluşan birliğinin Türkiye’den Suriye’ye geçtiğini iddia etmişti.