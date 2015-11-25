Putin: Türkiye radikal İslam'ı destekliyor; uçak düşürme benzeri bir kriz tekrarlanırsa tepki vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaşanan uçak krizine ilişkin açıklamalarda bulunurken, Türkiye'nin radikal İslam'ı desteklediğini öne sürdü. Putin, "Mevcut Türkiye yönetimi uzun yıllardır ülkesini kasten ‘İslamlaştırmaya’ yönelik iç politika izliyor. Burada söz konusu olan daha radikal bir İslam’ın desteklenmesi" dedi. Rusya Devlet Başkanı, uçağın düşürülmesine benzer bir olay tekrarlanırsa tepki vereceklerini de açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 15-16 Kasım'da Antalya'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nin kapanış konuşmasında da "IŞİD, 40 ülkeden finansal destek alıyor. Bu ülkeler arasında G20 üyeleri de var" demişti. Putin, uçak krizi sonrası ilk açıklamasında da devlet ismi telaffuz etmeden "IŞİD, başka devletlerin silahlı güçleri tarafından korundukları için bu kadar arsız" ifadesini kullanmıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya lideri Putin, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sorun sadece dün yaşadığımız trajediyle ilgili değil, çok daha derin. Sadece biz değil tüm dünya görüyor ki, mevcut Türkiye yönetimi uzun yıllardır ülkesini kasten ‘İslamlaştırmaya’ yönelik iç politika izliyor. İslam büyük bir dünya dinidir ve aynı zamanda Rusya’daki geleneksel dinlerden biridir. Biz de İslam’ı destekliyoruz ve buna devam edeceğiz. Ama burada söz konusu olan daha radikal bir İslam’ın desteklenmesi. Bu durum ilk bakışta pek fark edilmese de olumsuz bir atmosfer yaratıyor."

Rusya’nın Su-24 uçağının düşürülmesi olayına büyük ciddiyetle yaklaşacağını ve güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri alacağını açıkladı. Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye’deki operasyonlarımızda uçuş güvenliğini sağlamak için alınan tedbirlerin yeterli olmadığını dün gördük. Savunma Bakanlığı ile konuyu sabaha kadar tartıştık. Suriye’deki askeri üssümüzde S-300 savunma sitemi yerleştirilecek. Bu adım ve alacağımız diğer önlemlerin, uçuş güvenliğimizin sağlanması için kafi olacağını umuyorum."

“Tekrarlanırsa mutlaka tepki veririz”

"SU-24 uçağının düşürülmesi sonrası yeni vakaların yaşanma ihtimalini göz ardı edemeyiz" diyen Putin, "Benzer şeyler tekrarlanırsa mutlaka tepki vereceğiz. Türkiye’de bulunan vatandaşlarımız da tabii ki büyük riskle karşılaşabilir. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu konuda uyarı yapmak zorunda" ifadesini kullandı.

“Türkiye'ye seyahat uyarısı doğru bir adım”

Putin, dün Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı seyahat uyarısıyla ilgili de, "Uçağımızın düşürülmesi ve pilotumuzun ölmesi gibi trajik bir olayın ardından ne yapılabilirdi ki? Rusların Türkiye’ye seyahat konusunda uyarılması gerekli bir tedbir ve Rusya Dışişleri Bakanlığı halkımıza tehlikelere ilişkin uyarıda bulunarak doğru bir şey yapıyor" açıklamasında bulundu.

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde Türk hava sahasını ihlal ettiği belirtilen Rus Su 24 tipi savaş uçağına, devriye görevindeki 2 F-16 savaş uçağı tarafından müdahalede bulunulmuştu. Uçak, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında, Suriye toprakları içindeki Bayırbucak bölgesine düşmüştü. Rusya uçağın iki pilotundan birinin karadan açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirtmişti.