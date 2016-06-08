Putin: Türkiye-İsrail yakınlaşmasını destekliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmeleri “memnuniyetle karşıladığını” söyledi. Rusya’nın başkenti Moskova’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ortak basın toplantısı düzenleyen Putin, söz konusu müzakerelerin bölgedeki tansiyonun düşmesini sağlayacağını belirtti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Siyamend Kaçmaz'ın haberine göre, Putin, “İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi için görüşmelerin başlamasına olumlu bakıyorum. Devletlerin ve halkların birbirlerine doğru atacakları her adım, uluslararası arenada genel olarak olumlu bir etki yaratacak. Devletler arasında ne kadar az sorun olursa, bizler için o kadar iyi olur. Dolayısıyla Türkiye ve İsrail arasındaki bu süreci memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.

Çavuşoğlu: Artık son 1-2 görüşme kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün TRT Haber’e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinde normalleşmenin sağlanması için yürütülen görüşmeleri de değerlendirmişti.

Çavuşoğlu, "Son zamanlarda, bir iki aydır görüşme yok ama bu görüşme trafiği hızlanınca beklentiler arttı ne zaman normalleşme olacak, büyükelçiler atanacak diye. Artık son bir iki görüşme kaldı, bazı detaylar var. Ortaya koyduğumuz iki şart konusunda iki tarafın da pozisyonlarında yakınlaşma oldu. Ama bu şartları yerine getirecek olan İsrail'dir. Suçu işleyen İsrail, özrü dileyen İsrail, tazminat ve Gazze ile Filistin üzerindeki ambargoların kısıtlamaların kaldıracak olan da İsrail'dir. Bizim için özellikle Filistin ve Gazze'ye yapacağımız yardımların önündeki engellerin kalkması çok önemli. Elbette tazminat da önemli" ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in planlı bir şekilde Gazze'de hastane, okul ve altyapıları vurduğunu işaret eden Çavuşoğlu, "Buraları yeniden ayağa kaldırmamız, denizden elektrik sağlamamız gerekiyor. Bunların hepsini İsrail'le detaylı bir şekilde görüşüyoruz, bu konuda hiçbir engel istemiyoruz. İnsani yardımlarımız kalkınma yardımlarımız engelsiz bir şekilde buralara ulaşacak" demişti.

Türkiye'nin Ortadoğu Barış Süreci'ni başından beri desteklediğini ancak İsrail haksızlık yaptığı zaman tepkisini de ortaya koyacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki görüşmeler sonucunda bir adım atılabilir. İsrail bu şartları tam olarak yerine getireceğini kabul ettiği gün normalleşme süreci başlayacaktır" diye konuşmuştu.

Rusya ile ilişkiler

Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinden sonra Rusya ile ilişkilerin seyrine ilişkin de bilgi veren Çavuşoğlu, "Herhangi doğrudan bir görüşme yok. Bizim önerilerimiz oldu, arada mesaj getirip götürenler oluyor tabii. Fakat burada Rusya'nın ve Putin'in bir karar vermesi lazım. Türkiye gibi bir ülkeyi kazanmak mı istiyor, kaybetmek mi istiyor?" demişti.

Sınır ihlali yapan Rus uçağının daha önce ilan edilen angajman kuralları gereği düşürüldüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etmişti:

"Şimdi böyle bir olay olduktan sonra sırtımızdan bıçaklandık gibi duygusal tepki vermeye gerek yok. Aklı başında iki devlet gibi, istemediğimiz bir olay oldu, bunu nasıl telafi etmemiz, hangi adımları birlikte atmamız lazım, ilişkilerimizi tekrar eski günlere nasıl döndürebiliriz bunu konuşmamız lazım. Medeni devletler, medeni insanlar bunu konuşur. Böyle gelişi güzel iftira dolu söylemlere, kara propagandaya hiç gerek yok. Rusya'daki Türkiye karşıtlığının sebebi, özellikle medya ve kilit noktalarda Ermenilerin olmasıdır. Özellikle Rus halkını zehirlemeye çalışıyorlar Türkiye'ye ve Türk halkına karşı ama gördüğümüz kadarıyla çok da başarılı olamayacaklar."

Rusların Türkiye'ye tatile gitmemeleri için baskı altında kaldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Baskılarla, zorla kimseyi tutamazsınız. Vatandaşların seyahat özgürlüklerini engelleyemezsiniz" demişti.