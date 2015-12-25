Putin, "Türkiye ile ilişkilerinizi kesin" dememiş

Kremlin Sarayı’nda oligarklarla gerçekleştirdiği toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Türkiye ile ilişkilerinizi kesin” demediği belirtildi.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılsonu Kremlin Sarayı’nda önde gelen oligarklarla yaptığı durum değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan isimlerden 50’si dolar milyarderiyken, gündem Türkiye ve Ukrayna krizlerinin Rusya’ya etkisiydi. Putin ile birkaç saat devam eden toplantıda ilk önce Ukrayna’daki durum ele alındıktan sonra Türkiye konusuna geçildi. Toplantının katılımcılarından birinin RBK ajansına verdiği bilgiye göre Putin, Rusya’nın en zengin isimlerine “Türkiye ile ilişkilerinizi kesin” demedi.

Türkiye konusunda sert dil kullanmadı

Türkiye ile ilgili çok daha sert çıkış beklenmesine rağmen Putin’in Türkiye hakkında oldukça ılımlı konuştuğuna işaret eden ismi açıklanmayan oligark, “Putin, Türkiye ile iş bağlantılarımızı koparmamız yönünde telkin ve talimatlarda bulunmadı. Birçok iş adamında Türkiye krizi soru işaretleri yarattığı için bu durumu hisseden Putin sadece Rusya’nın Türkiye’ye yönelik neden böyle tavır takındığını bir kez daha detaylı bir şekilde bizlere anlattı” dedi.

Enerji devleri oradaydı

Kremlin Sarayı’nda yuvarlak masa etrafında toplanan oligarklar arasında Gazprom şirketinden Aleksey Miller, Sberbenk bankasından German Gref, Rosneft Başkanı İgor Seçin, Alfabank patronu Peter Aven, Renova Başkanı Viktor Vekselberg, Nafta Moskva petrol şirketi patronu Süleyman Kerimov, Oleg Deribaska ve daha birçok isim yer aldı.