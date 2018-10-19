Putin: Türkiye İdlib'e askeri hastane gönderdi, çünkü kayıpları var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin İdlib Anlaşması’nda öngörülenin aksine 15 Ekim'e kadar üstlendiği görevleri tamamlamadığını ancak sorumluluklarını yerine getirmek için çaba gösterdiğini söyledi. Bölgede şartların zor olduğuna” dikkat çeken Putin, "Türk ortaklarımız sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Bu öyle kolay değil. Hatta bölgeye askeri hastane gönderdiler. Çünkü kayıpları var..."



Turkrus.com’da yer alan habere göre, Valday Tartışma Kulübü kapsamında düzenlenen oturumda, Kulüp yöneticilerinden ve Rusya'nın önde gelen dış politika analisti Fyodor Lukyanov, Putin'e şu soruyu yöneltti:



"Ayın 15'i, Türk tarafınca İdlib'te yapılması gereken faaliyetlerin son tarihi olarak belirlenmişti. Sizce Türkler, yükümlülüklerini yerine getirdiler mi?"

Putin soruya şöyle cevap verdi:



"Hayır, henüz yerine getirmediler. Ama çaba gösteriyorlar. Bunu görüyoruz. Bu bağlamda Türk ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların çaba gösterdiklerini görüyoruz. Ama bu kolay iş değil. Hatta tersine her şey zor. Ama onlar üstlendikleri yükümlülükleri yerine getiriyorlar.



İdlib bölgesinde kurulmasını kararlaştırdığımız 15-20 km'lik derinlikteki o çatışmasızlık bölgesi kuruluyor. Tüm ağır silahlar bölgeden çıkarılmadı. Tüm terörist örgütlerin savaşçıları, IŞİD ve El Nusra Cephesi militanları oradan ayrılmadı. Ama Türk ortaklarımız yükümlülüklerini yerine getirmek için her şeyi yapıyorlar.



Tekrar ediyorum, biz bütün bunları görüyoruz. Hatta onlar (Türkler) bu bölgeye bir askeri hastane gönderdiler. Çünkü kayıpları var. O terörist gruplarla mücadelede epeyce sert ve oldukça etkili biçimde davranıyorlar."

Türkiye ile Rusya, İdlib Anlaşması'nın süresini uzatıyor

Öte yandan Türkiye ve Rusya Suriye'nin İdlib kentinde silahsızlandırılmış bölge kurulmasını öngören anlaşmanın süresini uzatma kararı aldı. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, bu konuda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyledi.

Cenevre'de Suriye konulu toplantının ardından konuşan Egeland, İdlib'de 3 milyon insanın hayatını yakından ilgilendiren silahsızlandırılmış bölge için daha fazla çaba harcayacağını kaydetti.

Müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyleyen Egeland, "Çatışmaya mahal verilmemeli, daha fazla müzakereye, daha fazla zamana ihtiyaç var. İdlib anlaşması son derece önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 Eylül'de Soçi'de yaptığı anlaşmaya göre militanların silahsızlandırılmış bölgeden 15 Ekim itibarıyla tamamen çekilmesi öngörülüyordu. Ancak bölgedeki radikal bazı grupların anlaşmaya uymaması sürenin de uzamasına yol açtı.

Ankara ve Moskova yönetimleri militanların ihlallerine rağmen anlaşmanın uygulanacağını ifade ediyor.

