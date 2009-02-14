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Dünya

Putin: Türkiye dış politika önceliğimiz

Rusya Başbakanı Putin, Gül ile görüşmesinde Türkiye'nin, Rusya'nın dış politika öncelikleri arasında olduğunu söyledi

14 Şubat 2009 02:00

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Türkiye'nin, Rusya'nın dış politika öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Putin, 4 günlük devlet ziyareti için Rusya'ya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindeki heyet ile görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, iki ülke arasında en üst düzeydeki temasların sürdürüldüğünü belirterek, ticaret hacminin de her geçen yıl artarak 32 milyar dolara yükseldiğini ve Rusya'nın, Türkiye'nin birinci dış ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.

Putin konuşmasını, "Türkiye, dış siyaset önceliklerimizden biridir" diyerek tamamladı.

Cumhurbaşkanı Gül de konuşmasında, iki ülke arasındaki işbirliğinin çok boyutlu ve güçlü olduğunu belirterek, "Ama Sayın Putin müsaade ederse şunu söylemek isterim: Bunun mimarı da sizsiniz. İlişkilerimizde bu noktaya gelmesinde çok büyük katkınız oldu" dedi.

İkili ilişkilerin daha ileriye götürüleceğine inandığını da kaydeden Gül, Putin'i, Türkiye'ye davet etti. Gül, "Ben ve Başbakan Erdoğan sizi en kısa sürede Türkiye'de görmek istiyoruz" diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı devam eden görüşmeye, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Viktor Hristenko ile Rusya Enerji Bakanı Sergey Şmatko, Türkiye heyetinden Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı ve Türk-Rus parlamentolararası dostluk grubu eşbaşkanı Salih Kapusuz da katıldı.

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