Putin: Türk yönetiminin İslamlaştırma politikası yüzünden Atatürk herhalde mezarında ters dönmüştür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir problemle karşılaşıldığında insanlar normalde birbiriyle iletişim kurup açıklama yaparlar. Ancak uçağımızı düşürdükten sonra Türkiye, bunun yerine NATO'nun arkasına saklandı" dedi. "Şu anda bize mevcut durum gösteriyor ki anlayış sağlamak Türk hükümetiyle biraz zor. Onlar bizi arkamızdan vurdular bu durumla" diyen Putin, "Bu yüzden de hükümetler arasında şunu görüyorum ki, gelecek görmüyorum" ifadesini kullandı. Putin, daha önce dile getirdiği "Türk hükümeti ülkesini İslamlaştırmayı amaçlıyor" açıklamasını devam ettirerek bu kez farklı bir yorum getirdi:

"Türk yönetiminin İslamlaştırma politikası yüzünden Atatürk herhalde mezarında ters dönmüştür."

Putin, geleneksel yılsonu basın toplantısında Türkiye-Rusya krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye yönetiminin uçağımızı düşürmesini, dostça bir adım olarak değil düşmanca bir adım olarak değerlendiriyoruz.

"Türkiye bizimle iletişim kurmak yerine yerine NATO'nun arkasına saklandı"

Bir problemle karşılaşıldığında insanlar normalde birbiriyle iletişim kurup açıklama yaparlar. Ancak uçağımızı düşürdükten sonra Türkiye, bunun yerine NATO'nun arkasına saklandı.

Biz Türkiye ile işbirliğini reddetmedik. Antalya’ya G20 zirvesine gittim ve orada birçok Türk yöneticiyle görüştüm. Bizim önümüze uluslararası hukuka uymayan Türkiye hakkında çok hassas konular koydular. Türkmenler hakkında ise hiçbir şey duymadım. Türkmenlere saldırılarla ilgili soru sorabilirlerdi. Biz de “Tamam anlıyoruz. Size yardım etmeye hazırız” diyebilirdik.

Türk hükümetinin yaptıkları durumu zorlaştırdı. Terör örgütü IŞİD ikinci bir sorun. Öncelikli sorun, 10 yıl 12 yıl önceye baktığımızda Irak'taki savaşta her şey tahrip edildi. Daha sonra petrol endüstrisi, petrol ihracatı gelişti. Bütün bu petrol kaçakçılığını önlemek için bir çeşit altyapı oluşturmak elbette önemli ki IŞİD'e karşı. Ancak terör örgütü IŞİD'in bu şekilde, bu yakıt sektörüyle, potansiyeliyle daha da kendini büyütmesi buna neden oldu. Buradaki kaçakçılıktan bahsedersek, bu konvoyları bombalarken amacımız buydu. Onların stratejilerini ve hareketlerini değiştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi değiştirmeleri gerektiğini anladılar, sadece geceleri taşıyorlar.

Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında 11 bin yakıt tankeri gördük. Bütün bunlar yasal olmayan gelirler. Türk hükümeti radikalize etmeye çalışıyor. Bu radikal İslam değil ancak ılımlı İslam. Belki bu açıdan bakıldığında Türk hükümeti ılımlı İslam getirmeye çalışıyor ülkenin geleceğine. Baktığımızda durum daha da kötüleşti.

'Hadi Türk uçakları şimdi uçsun'

Suriye'deki varlığımızı genişlettik, hava operasyonlarımızın sayısını artırdık. Orada Rus füze savunma sistemi yoktu şimdi S-400 var. Eskiden orada Türk uçakları uçuyor ve sürekli Suriye hava sahasını ihlal ediyorlardı, hadi şimdi uçsunlar. Rusya, uçağı düşürüldükten sonra bölgeden geri çekilecek bir ülke değil. Türkiye ile yaşadığımız anlaşmazlıkta üçüncü bir tarafın etkisi var mı bilmiyorum. Belki de Türk yönetiminden birileri ABD’lilere yalakalık yapmak istemiştir. Belki de ABD ve AB’ye Türklerin ‘onların İslamcıları’ olduğunu göstermek istemişlerdir.

'Atatürk mezarında ters dönmüştür'

Türk yönetiminin İslamlaştırma politikası yüzünden Atatürk herhalde mezarında ters dönmüştür. Türkiye'deki mevcut yönetimle anlaşmaya varmak zor olacak gibi görünüyor. İlişkilerin onarılması konusunda umut görmüyorum. Türkiye yönetiminden ilişkilerin onarılmasına yönelik bir adım gelmedi. İslamlaştırma politikaları bizi de etkiliyor. Orada bizim ülkemize de sızabilecek militanlar var.

"Türk hükümetiyle ilişkilerde bir gelecek görmüyorum, bizi arkamızdan vurdular!"

Rusya'daki, Tataristan'daki Türkler, Türk dili elbette bu ilişkilerin kopmasını istemiyoruz, hazır değiliz. Şu anda bize mevcut durum gösteriyor ki anlayış sağlamak Türk hükümetiyle biraz zor. Onlar bizi arkamızdan vurdular bu durumla. Bu yüzden de hükümetler arasında şunu görüyorum ki, gelecek görmüyorum Türkiye - Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi. İnsanlık anlamında, halklar açısından bakıldığında elbette insanlar iyi ilişkilerini devam ettirmeli. Turistler sorun yaşamamalı.

Türkiye'deki koşulları gördüğümüz zaman turistlerin gitmesini istemedik, Rus halkı daha tehlikeli hale geldiğini gördüğümüz için gitmelerini istemedik. Türk vatandaşları, bazı vatandaşlar radikalleştiğinde bu uluslararası güvenlik açısından da sorundu. Durdurmamız gerekiyordu.

Hiçbir zaman kimin Suriye lideri olması gerektiği dünyanın hiçbir yerinde kimseye bir şey dikte etmeyeceğiz. Bunu halkı belirleyecektir. Sadece Suriye halkı Suriye geleceğine karar verebilir. Önemli olan bu. Seçimler yapılmalı. Elbette ki ABD'nininisiyatifini destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nde taslak çalışmalarını destekliyoruz.

Dünyanın her yerinde olanlarla ilgili Rusya yapıcı öneriler yapmaya devam edecek. Bunun sonuçlarına bakıldığı zaman aynı olacak. Yeni bir taslak hazırlanmalı, bir kontrol mekanizması oluşturulmalı ki Suriye'de şeffaf seçimler yapılmalı. Bütün bu çerçevede Suriye halkı, sadece Suriyeliler geleceklerine karar verebilmeli.

"Suriye ordusunu desteklemeye devam edeceğiz"

Suriye konusunda kesin bir planınız var mı? Çok net bir tutumunuz yokmuş gibi görünüyor.

Siyasi anlamda askeri bir çözüm olamaz. Siyasi bir çözüm olmalı. Gereksiz çatışmaları önleyebilir, gereksiz sivil ölümlerinin önüne geçebilir. IŞİD ortak bir sorun tüm dünya için. Bu yüzden de sadece siyasi çözüm mümkün ve bir plan var. Birkaç dakika önce bahsettim, planımız neredeyse ABD'nin planıyla neredeyse aynı. Ortak bir anayasa oluşturulması, ortak bir mekanizma kurulması, denetlenmesini konuştuk. Elbette bir taraf bir grubu sevebilir, bir taraf başka bir grubu sevebilir. Ortak bir çerçevede buluşmamız lazım. Aynı tarafta, aynı doğrultuda gitmeliyiz. Evet askeri operasyonlar devam edecek. Suriye ordusunu desteklemeye devam edeceğiz. Teröristlere karşı hava saldırılarına devam edeceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bizi desteklemesini de memnuniyetle karşılıyoruz.

Sizce Erdoğan diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağlayabilir mi?

Bu diğer hükümet liderleriyle ilgili soruları cevaplamak istemiyorum. Birileri bir şeyler yapmak istiyorlarsa yaparlar ama elbette bunu onlardan istemem. Bu onlarım sorumlulukları, onların kararı.

Devamı gelecek...