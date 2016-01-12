Putin: Türkiye açıklama yapmak yerine NATO'ya koştu, onlar için küçük düşürücü

Rus savaş uçağının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle 24 Kasım'da Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından iki ülke arasında gerilen ilişkileri değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gerçekleştirdikleri savaş suçu için bize bir açıklama yapmayı denemek yerine Türk hükümeti kendisini koruması için NATO karargahına koştu. Bu, hem çok garip hem de Türkiye için küçük düşürücü" diye konuştu.

Sputnik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alman Bild gazetesine verdiği röportajın, Türkiye ve Suriye ile yaşanan krize ilişkin bölümünü yayınladı. Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesini 'savaş suçu' olarak tanımlayan Putin, şunları söyledi:

"Teröristleri hedef alan bombardıman uçağımızı düşürerek gerçekleştirdikleri savaş suçu için bize bir açıklama yapmayı denemek yerine Türk hükümeti kendisini koruması için NATO karargahına koştu. Bu, hem çok garip hem de Türkiye için küçük düşürücü."

"Hem Esad'ın ordusunu hem de silahlı muhalif grupları destekliyoruz"

Bu davranışın Türkiye'nin NATO üyesi olmasıyla da açıklamayacağını söyleyen Putin, "Zira kimse Türkiye'ye saldırmıyor. Türkiye'nin dünyanın herhangi bir yerinde, yakınındaki ülkelerde belirli çıkarları varsa, bu, NATO'nun tüm bu çıkarları koruyacağı anlamına mı geliyor?" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın Suriye'deki terörist gruplara yönelik hava operasyonları hakkındaki sorulara da yanıt verdi. Rusya'nın bu operasyonlarda hem Suriye ordusunu hem de muhalif grupları desteklediğinin altını çizen Putin, "Hem Esad'ın ordusunu hem de silahlı muhalif grupları destekliyoruz. Bu gruplardan bazıları bunu açıkça söylüyor, kimileri ise sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak böyle bir desteğimiz var" diye konuştu.

"Sivilleri vurduğumuz konusunda yalan söylüyorlar"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hava güçlerinin Suriye'de muhalifleri ve sivil tesisleri hedef aldığına dair iddiaları ise kesin bir dille reddetti. "Bu konuda yalan söylüyorlar" diyen Putin, şöyle devam etti:

"Bu tezlerine dayanak olarak gösterdikleri video görüntüleri, pilotlarımızın teröristlere yönelik hava saldırıları gerçekleştirmeye başlamasından önce ortaya çıkmıştı. Bunlar doğrulanmış veriler. Ancak bizi eleştirenler bunları görmemeye çalışıyor."

NATO'ya bağlı ABD uçaklarının ekim ayında Afganistan'ın Kunduz kentinde Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait bir hastaneyi vurduğunu da hatırlatan Putin "İnsanlar öldü, doktorlar yaralandı. Batı medyası ise bunu sessizce geçiştirmeye çalıştı, her şey çabucak unutuldu" dedi.

"Snowden'a sığınma hakkı verdik, Esad'a da veririz"

Diğer taraftan Putin, gerekli olması hâlinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a sığınma hakkı verebileceklerini söyledi:

"(Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) izleme ve dinleme faaliyetlerini ifşa eden eski istihbarat görevlisi) Edward Snowden'a sığınma hakkı verdik. Bu, Esad'a sığınma hakkı vermekten daha zor bir işti. Ancak öncelikle Suriye halkına fikrini söyleme hakkı vermek gerek. İnanın bu demokratik bir biçimde yapılırsa belki de Esad'ın hiçbir yere gitmesi gerekmeyecek. Devlet Başkanı olup olmamasının da önemi yok."

"Suriye'de Irak ya da Libya senaryosunun tekrarlanmasını istemiyoruz"

Öte yandan Putin, Suriye'deki amaçlarına dair bir soru karşısında da bu ülkede ne olmasını istemediklerini anlattı: "Suriye'de tam bir güç boşluğu oluşmasını istemiyoruz. İstemediğimiz tam olarak bu: Suriye'de Irak ya da Libya senaryosunun tekrarlanmasını istemiyoruz."

Bunların yanı sıra Putin, ülkesinin uluslararası arenadaki konumuyla ilgili soruları da cevapladı. Rusya'yı 'bölgesel güç' olarak niteleyen ABD Başkanı Barack Obama'yla aynı fikirde olmadığını belirten Putin şunları ekledi: "Süper güç olmaya çalıştığımız da söylenemez. Zira bu rol hem çok masraflı hem de çok anlamsız."