Putin: Türk liderliği hakkında fikrimi değiştiriyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında dünya gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin, Türkiye-Rusya ilişkilerini zedelemeye yönelik bir girişim olduğunu belirten Putin, "Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek" şeklinde konuştu.

Putin, "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek" dedi.

Putin, radikallerin derin bir şekilde Türk ordusuna yerleştiğini de söyledi.

"ABD'yi de Suriye'deki çabalara katılmaya çağırıyoruz"

Halep'teki tahliyelerin Türkiye, Rusya, İran ve Esad'ın iyi niyeti olmadan mümkün olamayacağını belirten Putin, bir sonraki adımın tüm Suriye'de ateşkes anlaşması olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, Halep'te kontrolün yeniden sağlanmasının Suriye'nin istikrara kavuşması açısından çok önemli bir bölümü oluşturduğunu belirtti ve "Halep'in radikal unsurlardan arındırılması Suriye'de ve umuyorum ki tüm bölgede de tam normalleşmenin en önemli parçasıydı” diye konuştu.

Putin, Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Suriye'deki krizi çözmeye çalışmak için Kazakistan'ın başkenti Astana'daki barış görüşmelerine katılma konusunda anlaştığını söyledi.

Putin, "Rusya, Türkiye ve İran'ın dahil olduğu üçlü format Suriye konusunda etkili olduğunu kanıtladı. Bu formatı devam ettirmek gerek. ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz" dedi.

"Bizden başka kimse kazanacağına inanmadı”

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump hakkında da açıklama yapan Putin, "Bizden başka kimse kazanacağına inanmasa da Donald Trump, seçimi kazanmak için ABD'de halkın ruh halini doğru bir şekilde okudu" dedi.

Vladimir Putin, Trump'ın Amerika'nın nükleer kapasitelerinin artırılması çağrısında da "olağan dışı bir şey” olmadığını belirterek, "Seçilmiş ABD Başkanı Trump konusunda yeni bir şey yok burada. Seçim kampanyası sırasında ABD'nin nükleer gücünün, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi gerekliliğinden bahsetmişti. Burada olağan dışı bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Trump Twitter'da, "ABD, dünya nükleer konusunda akıllanana kadar nükleer kapasitelerini güçlendirmeli ve genişletmeli” paylaşımında bulunmuştu.

Perşembe günü Rusya Savunma Bakanlığını ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer askeri potansiyelinin güçlendirilmesi ve füze savunma sistemlerine karşı etkili füzeler yapılması çağrısında bulunmuştu.

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AFP BS/BK