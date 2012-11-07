Putin Türk kökenli Sergey Şoygu savunma bakanı olarak atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden aldığı Savunma Bakanı Anatoly Serdyukov'un yerine Tuva Türklerinden Sergey Şoygu'yu atadı.

Putin, Serdyukov'u görevden aldıktan sonra Moskova eski bölge valisi Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, savunma bakanlığı görevine getirdiğini belirtti.

Rusya'da önemli bir siyasi kariyere sahip olan Tuva Türklerinden Sergey Şoygu, 1994-2012 yılları arasında Acil Durumlar Bakanlığı görevinde bulundu. Rusya'da Türklerin yaşadığı Tuva bölgesinde Tuvalı bir baba ve Rus annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sergey Şoygu, 1977 yılında Krasnoyarsk Politeknik Enstitüsü'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu.

Uzun yıllar inşaat sektöründe çalışan Şoygu, 1988'de Komünist Parti'ye üye oldu. 1990 yılında Rusya Federasyonu Devlet Mimarlık ve İnşaat Komitesi Başkan yardımcısı olarak Moskova'dan Sibirya'ya atandı.

Kahramanlık madalyası sahibi

1999'da Putin'in partisine katılan Sergey Şoygu aynı yıl, doğal afet olaylarında yaptığı hizmetlerden dolayı "Rusya Federasyonu Kahramanlık Madalyası"na layık görüldü.

Üç dil konuşuyor

İki kız sahibi olan Shoygu, İngilizce, Japonca ve Türkçe konuşuyor. Boş zamanlarında futbol oynayan ve at binen Sergey Şoygu, aynı zamanda Rusya'nın en değerli "kılıç" koleksiyonuna da sahip. Şoygu'nun koleksiyonunun 40 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Silahlı kuvvetlerde modernizasyon

Putin'e yakınlığıyla tanınan Sergey Şoygu'nun özellikle silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna öncülük edeceği belirtiliyor.

100 milyon zarar

Rusya'da geçtiğimiz ay Savunma Bakanlığı'na bağlı ticari şirketlerin, piyasa değerinin altına satıldığı ve bu nedenle devletin 100 milyon dolar zarara uğradığı belirtildi.

Rüşvet iddiaları üzerine Putin, tarafsız bir soruşturmanın yürütülebilmesi için Savunma Bakanı Anatoly Serdyukov'u görevden aldığını açıkladı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Bakanlık'a bağlı firmanın ofisine baskın düzenlenmişti. Görevden alınan Serdyukov, Savunma Bakanı olarak görevlendirilmeden önce devletin vergi toplama biriminde çalışıyordu.