Putin: Trump'ın seçim vaadini yerine getirmesini ve Rusya ile ilişkileri geliştirmesini bekliyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaadini yerine getirmesini ve Rusya ile ilişkileri geliştirmesini beklediğini söyledi.

Rus devlet kanalı Rossiya 1'de yayınlanan Vesti v Subbotu (Cumartesi Haberleri) programının sunucusu ünlü gazeteci Sergey Brilyov'a röportaj veren Putin, ABD ile ilişkiler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Rus lider, "ABD Başkanı da dahil ABD tarafından alınan kararları farklı şekilde değerlendirebiliriz. Bunlar eleştirilebilir. Aslında eleştirilmesi gereken çok şey var. Ancak daha önce de dediğim gibi, Trump'ın seçim kampanyası sırasında verdiği vaatleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu vaatlerden biri, Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmek. Umarım, bu da yerine getirilecek" dedi.

"Top, ABD tarafında"

Liderler arasındaki ilişkilerin medeni olması gerektiğini kaydeden Putin, Rusya'nın ABD ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunun altını çizerek, "Top, ABD tarafında" diye ekledi.

"Trump makul biri, yapıcı bir diyalog kurabiliriz"

Putin, Trump hakkındaki kişisel izlenimlerini ise şöyle aktardı:

"Özellikle son dönemde uluslararası arenadaki ve ekonomi alanındaki eylemleri sıkça eleştirilse de, ABD Başkanı ile birlikte elde ettiğim deneyim, onun makul bir kişi olduğunu, muhatabının argümanları dinlemeyi ve bunlara yanıt vermeyi bildiğini gösteriyor. Tüm bunlar, kendisiyle diyaloğun yapıcı olabileceğine inanmamı sağlıyor."