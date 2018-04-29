Putin: Trump ile görüşmenin ses kaydı dökümünü yayınlamaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmenin ses kaydı dökümünü yayınlamaya hazır olduklarını söyledi.

Açıklama, Trump'ın bu görüşmede devlet sırlarını Rusya'yla paylaşmakla suçlanmasının üzerine geldi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Rusya'nın Soçi kentinde düzenlediği basın toplantısı sırasında konuşan Putin, Trump'ın Rusya'ya herhangi bir sır vermediğini söyledi ve ABD'li siyasetçilerin içlerini rahatlatacaksa görüşmenin ses kaydını yayınlamaya hazır olduklarını açıkladı.

İki üst düzey ABD yetkilisi, bir müttefik devlet tarafından Rusya'yla paylaşılmaması kaydıyla ABD'ye verilen ve ABD'nin uçaklarda elektronik cihaz yasağı uygulamasına yol açan gizli bir istihbarat bilgisini Rusya ile paylaşmakla suçlamıştı.