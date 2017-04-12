Putin: Trump geldikten sonra ABD-Rusya ilişkileri kötüleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı devralmasından bu yana ikili ilişkilerin kötüleştiğini söyledi.

Putin bugün Rus Mir 24 TV televizyonunda yayımlanan mülakatında ABD ile ilişkileri değerlendirirken, Trump'ın yönetime gelmesinden sonra "İşbirliğinde güven düzeyi, özellikle de askeri düzeyde gelişmedi, daha ziyade kötüleşti" diye konuştu.

Putin, 87 kişinin hayatını kaybettiği, Suriye'nin İdlib eyaletindeki Han Şeyhun kasabasına yönelik bombardımanda Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı iddialarını da bir kez daha reddetti.

Suriye hükümetinin İdlib eyaletinde kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken ise Putin, Şam'ın kimyasal silahlarını tamamen bıraktığını söyledi.

Putin "Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığının kanıtı nerede? Yok..." dedikten sonra ABD'nin misilleme niteliğindeki füze saldırısı hakkında, "Fakat uluslararası hukukun ihlal edildiği ortada olan bir gerçek" diye konuştu.

Daha önce ABD yetkililerinden Suriye hükümetinin kimyasal silah saldırısı yaptığına kuşku olmadığı ve Rusya'nın muhtemelen bu saldırıdan haberdar olduğu yönünde açıklamalar gelmişti.

Putin, İdlib'de meydana gelen ve ABD başta bir çok batı ülkesinin Suriye hükümetini suçladığı saldırıyla ilgili iki ihtimal olabileceğini kaydetti.

Rusya devlet başkanına göre birinci ihtimal Suriye hükümetine ait uçaklardan yapılan bombardımanda isyancılara ait bir kimyasal silah stokunun vurulmuş olması ve buradan zehirli gazların çevreye yayılması.

Putin ikinci ihtimalin ise, bunun Suriye hükümetini karalamak için tasarlanmış sahte bir kimyasal saldırı senaryosu olması olduğunu kaydetti.

Rusya lideri bu açıklamaları yaparken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Moskova ziyareti sürüyor.

Kremlin sözcüsü Devlet Başkanı Putin'in Tillerson ile bugünün ilerleyen saatlerinde biraraya gelebileceğini söyledi.

İki ülke arasında Suriye'deki kimyasal silah saldırısı iddiaları yüzünden sert bir söz düellosu yürütülürken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Moskova'daki temaslarına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başladı.

Trump yönetiminden Moskova'yı ziyaret eden ilk üst düzey yetkili olan Tillerson "açık, samimi, dürüst görüş alışverişi" hedeflediklerini söyledi.

Tillerson ortaklıklar kadar görüş ayrılıklarını da netleştirmek gerektiğinden söz etti:

"Bugünkü görüşmemiz ilişkilerimizde önemli bir ana rastlıyor. Öyle ki taktik yaklaşımlarımızın farklı olabildiği durumlar da dahil ortak amaçlarımız ve ortak çıkarlarımıza açıklık getirebiliriz Buna ilaveten, keskin görüş ayrılığı içinde olduğumuz alanlara da iyice açıklık getirebilmeliyiz ki bu farklılıkların sebeplerini daha iyi anlayalım."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Moskova'nın bu ziyaret vesilesiyle Washington'un "gerçek niyetlerini" öğrenmeyi umduğunu söyledi ve Suriye'de yeni "yasadışı" ABD saldırıları olmasını engellemek bakımından bunun "hayati önem" taşıdığını söyledi.

Lavrov Tillerson'a "Ziyaretinizin zamanlaması çok iyi" dedi ve ziyaretin iki taraf arasında "geniş bir terör karşıtı cephenin oluşumu konusunda işbirliği ihtimalinin netleştirilmesi" fırsatı verdiğini kaydetti.