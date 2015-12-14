Putin: Terörün finansman kaynaklarının kesilmesi için güç birliği yapılmalı

Teröristlerin yasadışı tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yoluyla elde ettiği paralarla ‘beslendiğini’ vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası terörizmle mücadele için terör örgütlerinin finansman kaynaklarının kesilmesi çağrısında bulundu.

Sputnik'İn haberine göre, St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu çerçevesinde konuşan Vladimir Putin, modern dünyanın uluslararası terörizm, artan hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Terörizmle mücadele için terör örgütlerinin finansman kaynaklarının kesilmesinin şart olduğunu vurgulayan Putin, tarihi eser kaçakçılığının da engellenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Rusya olarak, dünya kültürel mirasının korunmasını istiyoruz. Özellikle de nadide tarihsel anıtların barbarca yok edildiği ya da talan edildiği çatışma bölgelerinde. UNESCO’nun Rusya’nın inisiyatifiyle kabul edilen ve tarihi-kültürel değer taşıyan eserlerin ticaretine yasak getiren BM kararının uygulanmasına sağladığı büyük katkılara değer veriyoruz.”

Teröristlerin yasadışı tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yoluyla elde ettiği paralarla ‘beslendiğini’ vurgulayan Putin, “Dünya toplumunun teröristlerin finansman kaynaklarının kesilmesi için güç birliği yapmasını umut ediyoruz” dedi.