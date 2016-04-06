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Dünya

Putin 'terörle mücadele' için Ulusal Muhafız Teşkilatı kuruyor

"Kararlar alındı, yürütme organına bağlı yeni federal bir birlik oluşturuyoruz"

06 Nisan 2016 22:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'terör ve organize suçla mücadele' için yeni bir Ulusal Muhafız Teşkilatı kurulduğunu duyurdu.

Putin, yeni teşkilatın Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı birliklerden oluşacağını belirtti. Teşkilatı komuta edecek isim de Putin'in eski baş koruması Viktor Zolotov.

Putin'in sözcüsü, yeni teşkilatın ayrıca kamu düzenini sağlamak için de kullanılacağını ifade etti.

Sözcü Dmitry Peskov, birliğin kurulma amacının ise Eylül'de düzenlenecek genel seçim öncesi gösteriler ve ayaklanmalar olacağına dair spekülasyonlarla bağlantılı olmadığını söyledi.

Putin, Kremlin'de güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantıda, "Kararlar alındı. Yürütme organına bağlı yeni federal bir birlik oluşturuyoruz" dedi.

Rus lider ayrıca, ülkenin uyuşturucu kontrol bürosu ile federal göç hizmetlerinin de İçişleri Bakanlığı'na bağlanacağını kaydetti.

Putin, Şubat ayındaki açıklamasında, 'Rusya'nın ülke dışındaki düşmanlarının 18 Eylül'deki seçimlere müdahale etmeye hazırlandığını' söylemiş, güvenlik güçlerine bu tür girişimlerin önlenmesi talimatını vermişti.

Moskova, Batı'yı halk ayaklanmalarını teşvik ederek Rusya seçimlerini etkilemeye çalışmakla suçluyor. ABD ile Avrupalı yetkililer ise bu iddiaları reddediyor.

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