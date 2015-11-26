Putin: Türkiye'nin uçağın Rusya'ya ait olduğunu bilmemesi imkânsız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi hakkında "Pilotumuz öldürüldü, bu kabul edilebilir değil" derken, "Endüstriyel boyutta IŞİD'den petrol alındığını biliyoruz" ifadesini kullandı. Putin, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'den yapılan "Uçağın milliyetini düşürürken bilmiyorduk, Rusya'dan yapılan açıklamalardan sonra öğrendik" açıklamalarına karşı "Türkiye'nin uçağın Rusya'ya ait olduğunu bilmemesi imkânsız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rus savaş uçağının Suriye sınırında düşürülmesine ilişkin açıklama yapan Putin, "Terörizme çifte standart uygulayanlar ve IŞİD ile kriminal ilişkilere girenler ateşle oynuyor" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, Hollande ile Suriye'deki operasyonlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunma konusunda anlaştıklarını belirtti. Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad hakkında "Geleceğine Suriye halkı karar vermeli" dedi.

Putin, "Türkiye’yi dostane bir ülke olarak görüyorduk ve böyle bir hamle beklemiyoduk. S400 gibi modern bir sistemi konuşlandırmak zorunda kaldık. Dünyadaki en verimli sistemlerden bir tanesi ve eğer bu önlemleri artırmamız gerekirse tereddüt etmeyiz. Koalisyonla da birlikte bilgi alışverişinde bulunuyoruz ama bu tür sonuçlar bizi kaygılandırıyor. ABD’li ortaklarımıza operasyonlarla ilgili bilgi verdik.Türkiye de bilgilere sahipti. Bütün bu bilgiler bölgede faaliyet gösterenlerle paylaşılıyor ama şimdi önümüzde böyle bir sonuç var. Bölgeye konuşlandırdığımız füzeler hiçbir zaman ortaklarımıza yönlendirilmiş şeyler değildir" dedi.

Putin, konuşmasının devamında Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi hakkında "Pilotumuz öldürüldü, bu kabul edilebilir değil" derken, "Endüstriyel boyutta IŞİD'den petrol alındığını biliyoruz, şüphemiz yok" ifadesini kullandı.

Putin, Rus uçağının düşürülmesi ardından yaptığı açıklamalarda bazı devletlerin IŞİD'den petrol aldığını söylemiş ancak isim vermemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (26 Kasım 2015) muhtarlar buluşmasında bu iddiayı yalanlayarak iddiayı dile getirenlerin ispatla mükellef olduğunu söylemişti.

Putin, başta Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye'den yapılan "Uçağın milliyetini düşürürken bilmiyorduk" açıklamalarına karşı "Türkiye'nin uçağın Rusya'ya ait olduğunu bilmemesi imkânsız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde "Düşürülen uçağın Rusya'ya ait olduğu bilinseydi farklı olabilirdi" açıklaması yapmıştı.