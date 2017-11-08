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Dünya

Putin: Teröristlere yapılan kontrolsüz silah sevkiyatlarının hacmi artıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Kasım (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel silah piyasası katılımcılarını sorumlu davranmaya çağırarak, teröristlere yapılan kontrolsüz silah sevkiyat hacmindeki artış yaşandığını söyledi

08 Kasım 2017 14:33

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Kasım (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel silah piyasası katılımcılarını sorumlu davranmaya çağırarak, teröristlere yapılan kontrolsüz silah sevkiyat hacmindeki artış yaşandığını söyledi.
Rus haber ajansı İnterfax’ta yer alan haberde Putin, ”Son dönemde daha da belirgin olan bir sürü endişe verici eğilimleri görüyoruz. Bunu söylerken,  bazı silah piyasası aktörlerinin uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmesinden ve bağımsız devletlere yapılan direk tehditlerden bahsediyorum” dedi.
Putin şöyle konuştu:
”Terör örgütleri ile gerçek mücadele yerine bu mücadelenin taklidi yapılıyor, kontrolsüz silah sevkiyatı hacmi artıyor. Sıcak noktaların ve çatışma bölgelerinin bazı aktörler için çok karlı işe, askeri ve siyasi açıdan istikrarsız ülkelere ve bölgelere yasadışı silah sevkiyatların gerçekleştirilmesi imkanına dönüştüğü hissi veriliyor. Silah ihracatı herhangi bir ülke için büyük sorumluluktur.”

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