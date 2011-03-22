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Ekonomi

PUTİN TEMİNAT VERECEK  BRDO (A.A)

22 Mart 2011 20:17

-PUTİN TEMİNAT VERECEK  BRDO (A.A) - 22.03.2011 - Slovenya'ya gelen Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Karadeniz'de Türkiye'nin ekonomik sularından Avrupa'ya uzanacak olan, Rusya'nın yeni doğalgaz boru hattı projesi Güney Akım'ı anlatacak ve bu projenin gerçekleştirileceği konusunda teminat verecek. AP'nin haberine göre 2015'te tamamlanması planlanan ve yılda 63 milyar metreküp Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine taşıyacak olan, Ukrayna'yı baypass etmesi ile de Rusya ve Batı Avrupa arasındaki doğrudan doğalgaz boru hattı olacak olan projenin tamamlanacağı konusunda Putin Slovenya'ya teminat verecek. Rusya hükümet yetkililerinin, projenin zora girdiğini belirttiklerine dair haberler çıkmıştı.

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