Putin: Taliban'ın verdiği sözleri tutmasını umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da kontrolü büyük oranda Taliban'ın ele geçirmesinin ardından ilk kez konuyla ilgili konuştu.

Alman Başbakan Angela Merkel'in görevi bırakmadan önce yaptığı son Moskova ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, 2001'de ülkeyi işgal ettikten 20 yıl sonra çekilen ABD'yi kastederek "Diğer ülkeler Afganistan'a kendi değerlerini benimsemesi konusunda baskı yapmamalı. Taliban'ın ülkenin neredeyse tamamını kontrol ettiği gerçeğini kabul etmeliyiz" dedi.

"Taliban'ın Afganistan'da düzeni sağlayacağı, yabancı diplomatik misyonların güvenliğine ve komşu ülkelere teröristlerin geçişine engel olacağına dair verdiği sözleri tutmasını umduğunu" belirtti.

Sovyetler de 1979-1989 arası Afganistan'ı işgal etmiş, bugünkü Taliban'ın köklerini oluşturan mücahitlere karşı savaşmıştı.

Ortak basın toplantısında Merkel de, "Artık Taliban'la konuşmaya çalışmalıyız" dedi.

Rusya'nın Afganistan'daki Büyükelçisi Dmitri Zhirnov da, ülkede Taliban'a bir alternatif olmadığını ve gücünü devirecek herhangi bir direnç olmadığını söyledi.

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: Durum çok daha iyi

Taliban'ı "terör örgütü" olarak kabul eden Rusya, 2018 sonrasında örgütle yakın bir ilişki geliştirdi. Henüz örgütün "terör örgütleri listesinden" çıkarılması ya da meşru yönetim olarak tanınması konusunda bir açıklama yapmayan Rus yetkililer, bir yandan da Taliban'la teması ve kısıtlı işbirliğini sürdürüyor.

Öyle ki Cuma günü Reuters'a konuşan Büyükelçi Zhirnov, Başkent Kabil'deki güvenlik durumunun Taliban'ın kontrolü öncesine göre "çok daha iyi olduğunu" söyledi ve gelecek hakkında "iyimser bir tablo" çizdi:

"Şu an Kabil'deki havayı temkinli bir umutluluk hali olarak tanımlayabiliriz. Kötü bir rejim vardı ve ülkeyi terk etti, şimdi insanlar umutlu. Daha kötüsü olamazdı, yani bu durum daha iyi olmalı, diyorlar. Bu Taliban'ın geçmesi için bir başka sınav olacak. Düzeni sağladıktan sonra sosyo-ekonomik durumu geliştirmeleri ve güçlendirmeleri gerekiyor."