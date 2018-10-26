T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin, Suudi Kralı ile Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü

Kremlin, görüşmenin Suudi tarafının istediği üzerine gerçekleştiğini bildirdi

26 Ekim 2018 00:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada Suudi tarafının girişimiyle bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdül Aziz arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

Görüşme sırasında enerji alanı dahil çok yönlü ikili işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konular ele alındı. Kral Salman, Putin'e Suudi Arabistan'ı ziyaret etme davetini teyit etti. Böyle bir ziyaretin tarihini diplomatik kanallar üzerinden belirleme kararı alındı.

İki liderin, Suriye sorunu ve Orta Doğu'daki genel durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilirken ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili duruma değinildiği aktarıldı.

 

ETİKETLER

putinselmancemalk kaşıkçırusyasuudi arabistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24