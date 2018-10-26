Putin, Suudi Kralı ile Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada Suudi tarafının girişimiyle bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdül Aziz arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

Görüşme sırasında enerji alanı dahil çok yönlü ikili işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konular ele alındı. Kral Salman, Putin'e Suudi Arabistan'ı ziyaret etme davetini teyit etti. Böyle bir ziyaretin tarihini diplomatik kanallar üzerinden belirleme kararı alındı.

İki liderin, Suriye sorunu ve Orta Doğu'daki genel durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilirken ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili duruma değinildiği aktarıldı.