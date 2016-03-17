Putin: Suriye'ye her an geri dönebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki askeri varlıklarını gerekli olması halinde 'kelimenin gerçek anlamıyla birkaç saat içinde' yeniden artırabileceklerini vurguladı. Putin, Rus güçlerinin Suriye'deki operasyonlarının, 'tatbikatlardan daha iyi bir eğitim' olduğunu söyledi.

Habertürk’ün haberine göre, Putin, Suriye'deki operasyonun Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden 33 milyar rubleye mal olduğunu bildirdi.

Putin yaptığı açıklamada, Suriye'deki operasyondan sonra ek maliyetlerin yaşanacağını fakat onların açıklamasının olduğunu belirtti. Putin, Rus füze savunma sistemlerinin Suriye'de sürekli askeri nöbet halinde olacaklarını ve Rus askerlerini tehdit eden her türlü durumda kullanılacaklarını bildirdi.