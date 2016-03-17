T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin: Suriye'ye her an geri dönebiliriz

Devlet başkanı, operasyonların 33 milyar rubleye mal olduğunu bildirdi

17 Mart 2016 19:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki askeri varlıklarını gerekli olması halinde 'kelimenin gerçek anlamıyla birkaç saat içinde' yeniden artırabileceklerini vurguladı. Putin, Rus güçlerinin Suriye'deki operasyonlarının, 'tatbikatlardan daha iyi bir eğitim' olduğunu söyledi.

Habertürk’ün haberine göre, Putin, Suriye'deki operasyonun Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden 33 milyar rubleye mal olduğunu bildirdi.

Putin yaptığı açıklamada, Suriye'deki operasyondan sonra ek maliyetlerin yaşanacağını fakat onların açıklamasının olduğunu belirtti. Putin, Rus füze savunma sistemlerinin Suriye'de sürekli askeri nöbet halinde olacaklarını ve Rus askerlerini tehdit eden her türlü durumda kullanılacaklarını bildirdi.

ETİKETLER

putinsuriyegeri dönme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24