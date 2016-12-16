Putin: Suriye'nin tamamında ateşkes için çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye yönetimi ve muhalifler arasında yeni bir müzakere turunun başlatılması için Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Putin, Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, müzakerelerin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesinin planlandığını belirtti.

Ankara'nın Halep'teki isyancıların tahliyesi konusunda arabuluculuk girişimine yardımcı olduğunu belirten Putin, Erdoğan ile birlikte Suriye'nin tamamında ateşkes için de çalışmalar yaptıklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı, Suriye ordusunun Halep'te güvenliği sağlamasının ardından sivillerin evlerine geri dönmeye başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğunda varılan anlaşmanın ardından Halep'in doğu bölgelerinden tahliyeler sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeden şimdiye kadar beş konvoyla 7 binin üzerinde sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 400'ü aşkın kişinin tahliye edildiği bilgisi verilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Suriye misyonu başkanı Marianne Gasser, dün gece de karanlığa rağmen otobüslerle tahliyelerin devam ettiğini belirterek, abluka altındaki bölgelerde halen 200'ü aşkın yaralının bulunduğunu kaydetti.

Rusya'ya 'savaş suçu' suçlaması

Diğer yandan Suriye'de görev yapan dört kuruluş, Halep'te sivillere yönelik saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutan bir ortak açıklama yaptı. Arama-kurtarma grubu Suriye Sivil Savunma, Suriye İnsan Hakları Ağı, Bağımsız Doktorlar Birliği ve İhlal Dokümantasyon Merkezi adlı kuruluşların BM'ye bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'na gönderdiği mektupta Halep'te düzenlenen 304 saldırıdan 'büyük olasılıkla' Rusya'nın sorumlu olduğu belirtilerek, bu saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiği ve savaş suçu olarak sınıflandırılabileceği savunuldu.

Mektupta 304 saldırıdan 28'inin aralarında çocukların da bulunduğu sivillere yönelik olduğu, 101 saldırıda çocukların da öldüğü, 42'sinde yasaklı olmasına rağmen misket bombası ve 20'sinde yerleşim yerlerinde yangın silahları kullanıldığı, 51 saldırıda hastane ve tıbbi merkezlerin, 18'inde okulların ve 21'inde camilerin hedef alındığı iddia edildi.

Kuruluşlar, Halep'teki savaş suçlarında İran'ın rolünün de soruşturulmasını talep etti. Bölgede İran'a bağlı yaklaşık 70 bin kişilik paramiliter gücün bulunduğu belirtilerek, İran güvenlik ve istihbarat birimlerinin Suriye ordusuna danışmanlık ve yardım sunduğu da eklendi.

Halep'in doğusu 2012 yılından beri muhalif güçlerin kontrolünde bulunuyordu.

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DW,rtr/BK,BS