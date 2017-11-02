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Dünya

Putin: Suriye’deki sorunlar tek taraflı çözülmez

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Kasım (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki sorunların tek taraflı çözülmesinin imkansız olduğunu söyledi

02 Kasım 2017 14:06

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Kasım (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki sorunların tek taraflı çözülmesinin imkansız olduğunu söyledi.
Putin İran ve Azerbaycan liderleri ile üçlü görüşmesinin sonucunda yaptığı açıklamada, “Burada birçok sıkıntı var. Bunların hiçbirini tek taraflı çözmek mümkün değil. Taraflardan hiçbirisi, ülkelerden hiçbirisi bu sorunu tek taraflı çözemez” dedi.
Rus lider, Rusya’nın İran ile olumlu işbirliğine devam etmeyi planladığını ve Tahran’da düzenlenen görüşmeleri olumlu değerlendirdiğini ekledi.

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