T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin, Suriye'deki olaylara ilişkin: "Herkesin ulusal çıkarları var"

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 4 Ekim, (DHA)-  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İran'ın ulusal çıkarlarına saygıyla yaklaştığını, fakat Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da çıkarları olduğunu bildirdi

04 Ekim 2017 20:55

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 4 Ekim, (DHA)-  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya\'nın İran\'ın ulusal çıkarlarına saygıyla yaklaştığını, fakat Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan\'ın da çıkarları olduğunu bildirdi. 

Rusya Enerji Haftası\'nda sunucu Devlet Başkanı\'na Suudi Arabistan ile ilişkilerin güçlenmesi fonunda Suriye\'deki krizin çözümlenmesinin ardından neler olacağını ve Rusya\'nın Suudi Arabistan\'a İranlı askerlerin Suriye\'den çıkmasını garanti edip edemeyeceğini sordu. 

Ülkenin kendi yolunu seçmesi gerektiğini belirten Putin, \"Bu halkın egemenlik hakkıdır. Biz her zaman her ülkenin egemenliği, iç ve dış politikasına saygıyla yaklaşıyor. İran bizim komşumuz ve İran\'ın ulusal çıkarlarına saygı duyuyoruz, fakat Rusya ve Türkiye\'nin de çıkarları var\" dedi. 

Putin şu şekilde devam etti:

\"Bu endişeleri biliyoruz. Şu anda örneğin Irak\'ın durumu herkesi endişelendiriyor. Referandum konusunda birçok iç sorun var. Bu sürecin tüm katılımcıları için ortak kararlar bulmak istenirse, durum daha istikrarlı hale gelir. \"

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaEkim DHADevlet Başkanı Vladimir Putin RusyaRusya TürkiyeSuudi ArabistanEnerji HaftasıDevlet Başkanı Suudi ArabistanSuriyeRusya Suudi ArabistanPutinBizRusyaTürkiyeIrakReferandumBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24