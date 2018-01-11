Putin: Suriye'deki askeri üslere yapılan saldırıların arkasındaki provokatörün kim olduğunu biliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda Suriye konusunda görüştü. Putin, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıların arkasında hangi ülkelerin olduğunu bildiklerini belirterek, "Bu Türkiye değil" dedi. Üslere düzenlenen saldırıların büyük titizlikle planlandığına dikkat çeken Putin, saldırıların Türkiye dahil partnerler ülkelerle ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydetti. Putin, saldırıda kullanılan İHA'lara "el yapımı" gibi gösterme amacıyla kamufle edildiğine de dikkat çekti.

"Erdoğan'la bu durumu da konuştuk"

Rus basın ve haber ajansları yöneticileriyle görüşmede, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların İdlib'de Türkiye'nin kontrolündeki arazilerden yapıldığı iddialarının iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği yönündeki soruları yanıtlayan Putin, "Bu salona girmeden önce, komşu odada Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu durumu da konuştuk" dedi.

"Türkiye İdlib'de kontrol noktalarını henüz kurmadı ama bu hiç kolay değil"

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus lider, "Eminim, ne Türk askeri ne de Türk yönetiminin bu olayla hiçbir bağlantısı yok. Evet, İdlib'in bu kısmını gerçekten de Türkiye'nin kontrol etmesi gerekiyor. Ama doğrusunu söyleyeyim biz de her zaman sorumluluğumuzdaki bölgeleri kontrol edemiyoruz. Türk partnerler de her zaman bunu yapamıyor. Oradaki durum çok zor. Onların orada kontrol noktalarını kurması gerekiyor, bunu henüz yapmadılar ama bunu yapmak da hiç kolay değil" diye kaydetti.

"Saldırı girişimi, partnerlerimizle ilişkimizi bozmaya yönelik"

Hmeymim üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminin Türkiye dahil partnerlerle ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Putin, Rusya'nın Suriye'deki üslerine saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının "el yapımı" gibi gösterme amacıyla kamufle edildiğine dikkat çekti.

Putin ayrıca Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların büyük titizlikle planlandığına dikkat çekti.

"Kimlere ne kadar para ödendiğini de biliyoruz"

Provokasyonları hangi ülkelerin organize ettiğini bildiklerine vurgu yapan Rus lider, "Onların bu provokasyon için kimlere ne kadar para ödediklerini de biliyoruz" diye ekledi.

Rusya, Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine İHA'larla yapılan saldırılarla ilgili açıklamasında, saldırganların yurtdışında eğitilmiş olması gerektiğini belirtmişti. Rusya, saldırı sırasında ABD casus uçağının iki üs arasında uçuş yaptığını da açıklamıştı.