Putin: Suriye'de Türkiye ile ortak etkinliklere devam edeceğiz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile Suriye\'deki ortak etkinliklere devam edeceklerini ve Ankara\'nın kendi yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

Putin, Rusya - Avusturya görüşmeleri sonucunda yaptığı açıklamada, Soçi\'ye kısa süreli ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yaptığını ve bu görüşmeler sırasında Suriye\'nin sivil yapılarının, şehirlerin ve Rus askeri üssün güvenliğini sağlamak amacıyla 15-20 kilometrelik silahsızlık alanının kurulması fikrinin oluşturuğunu anımsattı ve ekledi:

\"El Nusra dahil olmak üzere hiçbir örgütün, hiçbir ağır silahın olmayacağı 15-20 kilometrelik silahsızlık alanının kurulmasına karar verdik. Sizi bilgilendirmek istiyorum; Türk partnerlerimizle birlik içinde çalışıyoruz ve onların bu anlaşmalara en üst düzeyde ciddiyetle yaklaştıklarını, yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve bu alandan çeşitli radikal grupların teröristlerinin ve ağır silahların çıkartıldığını görüyoruz. Biz çalışmaların üzerimize düşen kısmını yapıyoruz ve önceden belirlenen eylemleri yapmaya devam edeceğiz. Buna Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Askeri Polisi\'nin yardımıyla ortak denetlemeler de dahil.\"