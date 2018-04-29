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BBC Türkçe

Putin: Suriye'de Kürtleri silahlandırmaya gerek yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli Kürtleri silahlandırmaya gerek görmediklerini ancak Kürtlerle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli Kürtleri silahlandırmaya gerek görmediklerini ancak Kürtlerle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Resmi bir ziyaret için bulunduğu Çin'de Pazartesi günü konuşan Putin, "Diğer ülkelerin aksine Kürt oluşumlara herhangi bir silah teslimatının duyurusunu yapmıyoruz. Böyle bir şeye başlamanın gerekli olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Putin ayrıca Kürtlerin IŞİD'le (Irak Şam İslam Devleti) mücadele etmesinden dolayı oluşabilecek herhangi bir çatışmayı engellemek için iletişimde kalacaklarını söyledi.

onaylamıştı.

YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler ve zırhlı araçlar da var.

Türkiye ise bu duruma tepki gösteriyor.

demişti

Hükümetin diğer üst düzey isimlerinden de yapılan açıklamalar üzerine ABD Türkiye'nin kaygılarını gidermek için gerekeni yapacaklarını belirtti.

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