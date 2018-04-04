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Putin: Suriye'de IŞİD yenilgiye uğratıldı

"Diğer terör örgütleri de büyük tehlike teşkil ediyor"

04 Nisan 2018 13:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD’in Suriye’de yenilgiye uğratıldığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye konulu üçlü zirve için Türkiye'de olan Putin, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’na mesaj gönderdi. Putin’in mesajını Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev okudu. Buna göre Putin “Bu yıl dikkatimizin merkezinde tüm uluslararası toplum için önemli bir konu var: IŞİD’in Suriye’de yenilgiye uğratılmasının ardından Ortadoğu’daki gelişim perspektifleri” dedi.

Putin, IŞİD’in hâlâ büyük yıkım potansiyeli olduğunu da söyledi. Putin "Hızla taktik değiştirme ve dünyanın farklı şehir ile bölgelerinde saldırı gerçekleştirme potansiyeli taşıyor. Diğer terör örgütleri de büyük tehlike teşkil ediyor” diye konuştu.

Putin, açıklamalarına "Bu koşullar altında hep birlikte terörle mücadelede edindiğimiz başarıları sağlamlaştıracak ve bu tehlikelerin yayılmasını önleyecek çok yönlü işbirliğinin yeni biçimlerini düşünmemiz gerek" sözleriyle devam etti. Putin, mesajında neredeyse 100 ülkeden heyetlerin geldiği konferansın uluslararası güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere birlikte yürütülen çalışmalara önemli katkıları olacağını ifade etti.

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