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Dünya

Putin, Suriye yol haritasını açıkladı

Putin, Moskova’nın Suriye krizinin çözümünde görmek istediği yol haritasını anlattı

23 Temmuz 2012 23:04

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Suriye krizinin çözümünde görmek istediği yol haritasını, “Önce ateşkes, sonra iktidar-muhalefet görüşmesi, ardından anayasal düzenleme ve son olarak yönetim değişikliği” olarak açıkladı.
 
Rusya’nın başkenti Moskova’da İtalya Başbakanı Mario Monti ile ikili görüşmeler yapan Putin, burada da tıpkı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında olduğu gibi Suriye konusunda soru yağmuruna tutuldu.
 
İki ülke basın mensuplarından üst üste Suriye soruları gelmesi üzerine Putin, “Tamam. Bizim görüşümüzü özü itibarıyla dile getireceğim" dedi.
 
Putin, Rusya'nın mevcut krizin çözümüne ilişkin yol haritasını şöyle özetledi:
 
"Suriye’de her şeyden önce silahlı çatışmaların durması gerekiyor. Ateşkes ilanı birinci önceliğimiz. Ardından Suriye yönetimi ve muhalefeti kendilerinde güç bularak görüşme masasına oturmalı. Bundan sonra Suriye’nin nasıl bir ülke olacağı, nasıl bir anayasa hazırlanacağı belirlenmeli. Ancak bu iki sürecin aşılmasından sonra Suriye’nin başında yönetici olarak kimin durması gerektiği meselesi gündeme gelmeli. Halbuki şimdi tam tersi yapılmak isteniyor. İlk önce yönetim gitsin deniyor. Bu yanlış bir yol. Bu yolda ısrar edilirse Suriye daha büyük bir kaosa sürüklenir. Bundan emin olabilirsiniz."
 

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