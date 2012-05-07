Putin, Stalin'den sonra bir 'ilk'i başaracak

Rusya'da, Vladimir Putin yemin ederek, devlet başkanlığı koltuğuna 4 yıl aradan sonra yeniden oturdu. 6 yıl için seçilen Putin, görev süresini tamamlarsa Stalin'den sonra en uzun süre yönetimde kalan lider unvanını alacak. Yemin töreni öncesinde dün Moskova'da Putin karşıtı gösteride 400 kişi gözaltına alındı.



Devlet başkanlığı yemin töreni için başkent Moskova'da, Kremlin Sarayı'nda görkemli bir tören yapıldı. Mart ayındaki seçimleri kazanan Putin yemin ederek devlet başkanlığı görevini selefi Dimitry Medvedev'den devraldı.

Böylece Putin, 4 yıllık bir başbakanlığın ardından yeniden Rusya Devlet Başkanı oldu. Putin yemin törenindeki konuşmasında birlik çağrısı yaptı ve demokrasiyi güçlendireceğini söyledi. 6 yıl sürecek bu devlet başkanlığını tamamlaması halinde Putin, Josef Stalin'den sonra en uzun süre yönetimde kalan lider olacak.

Ancak Rus lideri muhaliflerin büyüyen tepkileri, yavaşlaması beklenen ekonomik büyüme ve son dönemde Kafkasya'da tırmanan şiddet olayları gibi zorlu sorunlar bekliyor.



Moskova sokakları karıştı



Rusya'nın başkenti Moskova'da sokaklar, devlet başkanlığı yemin töreni öncesinde karıştı. Vladimir Putin, yemin ederek üçünçü dönem devlet başkanlığa koltuğuna oturmaya hazırlanırken muhalifleri protesto için sokaklardaydı.

Gösterilerde, Putin karşıtlarıyla polis arasında çatışma çıktı. Gerilim, 20 bin kadar Putin karşıtının Kremlin Sarayı'na doğru yürümek istemesiyle başladı.



3 muhalif lider gözaltında



Polis, protestocuları engellemek için güç kullandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 muhalif lider de vardı.

Çıkan çatışmalarda göstericilerin yanısıra polisler de yaralandı. Putin karşıtları, gözaltına alınanlar serbest bırakılancaya kadar gösterilerini sürdüreceklerini belirtti.



1 milyon dolarlık tören



Devlet başkanlığı seçimini kazanan Başbakan Vladimir Putin'in yemin töreni ve ardından verilecek yemeğe bin kişinin katılması bekleniyor.

Yemin töreni ve yemek için 900 bin dolar harcanacağı açıklandı. Yemekte ara sıcaklardan sonra, özel soslu kalkan ve mersin balığı, kızılcık soslu kızarmış Pekin ördeği ve avokado sunulacak.