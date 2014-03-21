T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Putin son imzayı da attı

Rusya Devlet Başkanı Putin tüm yaptırım kararlarına rağmen, Kırım ve Sivastopol'un bağımsızlığını kabul eden antlaşmaya imza attı.

21 Mart 2014 16:28


Putin, Cuma günü Rusya parlamentosu ve alt kanadı Duma'nın oybirliğiyle Kırım ve Sivastopol'un Rusya'ya bağlanmasına yönelik kabul ettiği antlaşmayı imzaladı.

16 Mart tarihinde, Batılı devletlerin ve Ukrayna'nın tüm eleştirilerine rağmen, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması, parlamentoda ve alt kanadı Duma'nın onayından geçmişti.

Rusya'da Duma'nın onayından geçen antlaşmaların, yürürlüğe girmesi için son aşamada Kremlin tarafından da imzalanması gerekiyor. Putin'in imzasıyla, Kırım ve Sivastopol resmen Rusya'ya bağlanmış oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya Devlet Başkanı PutinKırımSivastopolCumaRusyaDumaSivastopol RusyaMartBatılıUkraynaKırım RusyaKremlinWelle Türkçe DW/dpa GA/

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24