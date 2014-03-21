Putin son imzayı da attı



Putin, Cuma günü Rusya parlamentosu ve alt kanadı Duma'nın oybirliğiyle Kırım ve Sivastopol'un Rusya'ya bağlanmasına yönelik kabul ettiği antlaşmayı imzaladı.

16 Mart tarihinde, Batılı devletlerin ve Ukrayna'nın tüm eleştirilerine rağmen, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması, parlamentoda ve alt kanadı Duma'nın onayından geçmişti.

Rusya'da Duma'nın onayından geçen antlaşmaların, yürürlüğe girmesi için son aşamada Kremlin tarafından da imzalanması gerekiyor. Putin'in imzasıyla, Kırım ve Sivastopol resmen Rusya'ya bağlanmış oldu.