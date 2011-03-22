-PUTİN, SLOVENYA BAŞBAKANI PAHOR İLE GÖRÜŞTÜ SARAYBOSNA (A.A) - 22.03.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, bugün geldiği Slovenya'da, bu ülkenin Başbakanı Borut Pahor ile görüştü. Sırbistan haber ajansı Tanjug'un haberine göre, Krany kenti yakınındaki Brdo Kalesi'nde yapılan Putin-Pahor görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Putin, görüşmede birçok Slovenyalı şirketin Rusya'da faaliyet göstermesinin iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağladığına işaret ederek, ''biz bunu selamlıyoruz, ülkelerimiz arasında geleneksel olarak iyi ilişkiler devam etmektedir'' dedi. Siyasi, kültürel ve ekonomi alanlarında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini sağlamak gerektiğini ifade eden Putin, ''işbirliği içinde çok daha verimli çalıştığımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Slovenya haber ajansı STA'nın görüşmeye ilişkin haberinde de, Slovenya Başbakanı Pahor'un, Putin'in ziyaretini ''siyasi anlamda çok önemli'' olarak nitelendirdiği, ''bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir bölüm başlatacağını'' söylediği belirtildi. Temasları sırasında Slovenya Devlet Başkanı Danilo Türk ve Meclis Başkanı Pavel Gantar ile görüşmesi de beklenen Putin'in daha sonra Sırbistan'a geçmesi planlanıyor.