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Dünya

Putin, Skripal davası şüphelilerini basın karşısına çıkmaya çağırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinin Skripal davasındaki şüpheli şahısları bildiğini açıkladı

12 Eylül 2018 19:27

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinin Skripal davasındaki şüpheli şahısları bildiğini açıkladı.
Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, “Biz onların kim olduğunu biliyoruz, onları bulduk” diyen Putin, sivil kişilerden söz ettiğine dikkat çekerek, onların kendilerinin ortaya çıkıp her şeyi anlatmalarını umduğunu vurguladı.
Putin, “Ben onlara seslenmek istiyorum; basının karşısına çıksınlar” çağrısı yaptı.
Birleşik Krallık\'ta 4 Mart’ta eski casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından, Londra olanlarla ilgili Rusya’yı suçladı. Moskova birçok kez bu suçlamaları yalanladı ve Birleşik Krallık\'tan soruşturmaya erişim sağlamalarını talep etti.

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