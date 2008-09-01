Putin şimdi de kaplan vurdu

Rusya Başbakanı Vladimir Putin bugün toplanacak Gürcistan krizi konulu Avrupa Birliği zirvesi arifesinde Sibirya’ya gitti. Rus lider, geçen yıl yine Sibirya'da yaptığı 'yarı çıplak şov'un bir benzerini, bir teknoloji deneyi kapsamında kendisine gösterilecek kaplanın iplerini koparması üzerine de tekrarladı.Usuriysk ormanlarında Rusya Bilimler Akademisi himayesindeki vahşi hayvan çiftliğine giden Putin’e, yeni model bir GPS izleme aygıtının işleyişi gösterilecekti. Beş yaşında dişi bir kaplan, Putin’in ziyareti için önceden yakalanarak bir ağaca bağlandı. Kaplanın boynuna, aygıtı taşıyan boyunduruk takıldı. Ancak kalabalıktan ürken kaplan iplerini kopararak Putin’in de içinde olduğu heyetin ortasında serbest kaldı. Uyuşturucu iğne atan havalı tüfeği kapan Putin, kaplana ateş etti. Putin, birkaç saniye sonra derin uykuya dalan kaplanı okşarken, bilimsel deneylere devam edildi.Putin, geçen yıl da devlet başkanı olduğu dönemde Sibirya'nın uçsuz-bucaksız doğal güzelliklerinin keyfini çıkarmıştı. Monako Prensi Albert'i ağırlayan Putin, bir ara üzerindeki gömleği ve montunu çıkarıp Yenisey nehrinde balık avlamıştı. Putin'i belden yukarısı çıplak olarak gösteren fotoğraflar pek çok gazeteye manşet oldu.Bir anda 'seks sembolü' olan Putin, o fotoğraflarıyla, bir taraftan kaslı vücuda sahip olmak isteyen erkeklerin ilham kaynağı olurken, gay dergilerinde ise en seksi erkeklerden biri olarak gösterilmişti.