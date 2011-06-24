- -PUTİN SEÇİM MARATONUNA BAŞLADI MOSKOVA (A.A) - 24.06.2011 - Rusya'da bu yıl sonunda yapılacak parlamento seçimlerine ardından da gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine hazırlanan Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rostov-on-Don kentinde uyuşturucu karşıtı bir konsere katıldı ve bölgedeki çiftçilerle bir araya geldi. Putin, konserde yaptığı konuşmada, "Sevgili Arkadaşlar! Bugün burada ülke çapında başlattığımız uyuşturucuyla mücadele kampanyasını desteklemek için toplanmanızdan dolayı sizlerin kalbimin en derinlerindeki hislerimle selamlarım. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi. Sağlık, spor ve kişisel başarıdan yana tercihini yapanları kucakladığını ifade eden Putin, "Uyuşturucuya Hayır diyenleri selamlıyorum. Bu illeti sokaklarımızdan atmamız gerekiyor" diye konuştu. Konserden önce Rostov bölgesindeki Zavetiy İlyiça Tarım Koperatifi'ni de ziyaret eden Putin burada çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerle ülkenin tarım politikalarını değerlendiren ve mevcut sorunları dinleyen Putin, bölgedeki maaş oranlarını ve tarımı geliştirmek için yapılan hükümet reformlarından memnun olup olmadıklarını sordu. Putin, eskiden ülkede kaliteli ürünlerin olmadığını artık kendilerinin kaliteli ürün ürettiğini belirtti. Rusya'da bu yılki tarım ürünleri hasadının iyi olmasını beklediklerini ifade eden Putin, Moskova'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye olması halinde bile tarım alanındaki sübvansiyonun devam edeceğini vurguladı.