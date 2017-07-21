Putin: Rusya'nın etnik grupları arasındaki uyumu korumalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın farklı etnik grupları arasında sağlanan uyumu korumanın çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Etnik Gruplararası İlişkiler Konseyi'nin toplantısında konuşan Putin, "Daha önce birçok kez ifade ettiğim gibi, ulusal kimlik ve geleneklerimizle ilgili her şey çok hassas bir alanı teşkil etmektedir. Bu konuda özenli ve akıllı hareket etmeliyiz" dedi.

Geçmişte bu alanda son derece önemli ve olumlu deneyim kazandıklarını da anımsatan Putin, görevlerinin, toplumda sağlanan bu uyumu korumak olduğunu vurguladı.

Rusya'da 2010'da yapılan nüfus sayımına göre, 180 farklı milletten temsilcileri bir arada barındıran Rusya nüfusunun yüzde 80'ini etnik Ruslar oluşturuyor.